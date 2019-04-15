Taraftarlar Ersun Yanal'ın sözlerine tepkili

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbi mücadelesi 1-1 sona erdi. Sarı-lacivertli ekip evindeki yenilmezlik serisini sürdürürken, Ersun Yanal'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar taraftarların eleştirilerine neden oldu.

"GALATASARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETTİK"

Basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, "Bizim için bu maçlar arma maçıdır, forma maçıdır. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin yaptığı mücadele ortadadır. Arma mücadelesinde her isteyenin buradan istediği puanı alıp gitmesi zordur. Bugün bir kez daha bunu ortaya koyduk. Her ne olursa olsun bugün belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik. Önemli bir puandı." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik - İZLE

TARAFTARDAN VİZYON TEPKİSİ

Yanal'ın basın toplantısındaki, "Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözleri taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı şampiyonluktan etmekle sevinecek bir takım olmadığını, vizyonunun hep şampiyonluk olması gerektiğini belirten taraftarlar, deneyimli teknik adama sosyal medyada tepki gösterdi.

Fenerbahçelilerin sosyal medyadaki tepkileri şöyle: