Taraftarlar galibiyete sevinen futbolculara saldırdı

Hollanda Eerste Divisie olarak adlandırılan ikinci ligde oynanan Go Ahead Eagles-De Graafschap maçında holiganlar adeta sahayı bastı.

GALİBİYETE SEVİNEN FUTBOLCULARA SALDIRDILAR

Go Ahead Eagles’ın sahasında 4-0 kaybettiği maçın ardından yenilgiyi hazmedemeyen holiganlar, güvenlik görevlilerini geçerek De Graafschap futbolcularının üzerine yürüdü. Önce güvenlik görevlilerine tekme ve yumruklarla saldıran holiganlar, konuk takım futbolcularına yöneldi.

Taraftarlar De Graafschap futbolcularına saldırdı - İZLE

KAVGA BÜYÜDÜ

De Graafschap futbolcuları da taraftarlara benzer bir şekilde karşılık verince, kavga bir anda büyüdü. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan arkadaşlarını kurtarmak için sahaya dalan diğer holigan grup, güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede durduruldu. Holiganların, Go Ahead Eagles tribünlerinden destek alması da dikkatlerden kaçmadı.