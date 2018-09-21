Taraftarlar Karius ve Ljajic'e bayıldı

Sezon başında İngiliz devi Liverpool’dan iki yıllığına kiralanan Loris Karius, ligdeki maçlardaki performansıyla hem teknik heyetin hem de camianın beğenisini kazanmıştı.
Alman file bekçisi, dün Siyah-Beyazlı formayla ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösterdi. 10. dakikada Tobias Heintz’in tehlikeli şutunda gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci, 90 dakika boyunca kaledeki görüntüsüyle güven verdi.
Beşiktaş’ın, İtalyan ekibi Torino’dan kiraladığı Adem Ljajic ise Beşiktaş formasını ilk kez ligdeki Malatyaspor karşısında giymişti.
Doğu temsilcisi karşısında oldukça etkili bir performans sergileyen Sırp futbolcu, Sarpsborg karşısında da iyi bir oyun ortaya koydu. 6
9. dakikada Enzo Roco’nun attığı golde asisti yapan isim olan 26 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca yüzde 84’lük pas isabet yüzdesi yakaladı. Ljajic, 78’de yerini alkışlar eşliğinde Tolgay Arslan’a bıraktı