Taraftarlar kendini kaybetti evin kadını el attı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyaya düşen bir video, Twitter'da gündeme oturdu. Konuk ekip Galatasaray'ın son saniyelerde Tolga Ciğerci ile kaçırdığı net pozisyon sonrası, ev ahali kendini kaybetti. Kontrolü sağlayan ise evin kadını oldu.
KONTROLÜ EVİN KADINI SAĞLADI
Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, 18 yıllık Fenerbahçe deplasmanında kazanana kabusunu sonlandırmak üzereydi ki, Tolga Ciğerci net bir pozisyondan yararlanamadı.
Ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plasesi Volkan Demirel'de kalınca, Galatasaray taraftarları çıldırdı. Evinde derbiyi izleyen Galatasaray'lı bir aile kendini kaybetmiş şekilde çığlıklar atıp, sandalyeleri odanın içinde savururken, evin kadını ateşli ortamı sakinleştirmeyi başardı.
Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı VİDEO