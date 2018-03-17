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Taraftarlar kendini kaybetti evin kadını el attı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 0-0 berabere bitti. Twitter'a düşen sarı kırmızılı bir ailenin videosu gündeme oturdu.

Taraftarlar kendini kaybetti evin kadını el attı
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyaya düşen bir video, Twitter'da gündeme oturdu. Konuk ekip Galatasaray'ın son saniyelerde Tolga Ciğerci ile kaçırdığı net pozisyon sonrası, ev ahali kendini kaybetti. Kontrolü sağlayan ise evin kadını oldu.

KONTROLÜ EVİN KADINI SAĞLADI

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, 18 yıllık Fenerbahçe deplasmanında kazanana kabusunu sonlandırmak üzereydi ki, Tolga Ciğerci net bir pozisyondan yararlanamadı.

Ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plasesi Volkan Demirel'de kalınca, Galatasaray taraftarları çıldırdı. Evinde derbiyi izleyen Galatasaray'lı bir aile kendini kaybetmiş şekilde çığlıklar atıp, sandalyeleri odanın içinde savururken, evin kadını ateşli ortamı sakinleştirmeyi başardı.

Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı VİDEO

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