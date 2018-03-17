Taraftarlar kendini kaybetti evin kadını el attı

Başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında polemik konusu olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, İstanbul'a geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon yaşayan Beşiktaş, son 16 turunda Bayern Münih'e 5-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilerek Avrupa'ya veda etti.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş, 50 milyon euroluk (230 milyon TL) gelirin de sahibi oldu.