Taraftarlar sayesinde sözleşmesini uzattı

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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez çalıştı

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Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

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Mustafa Cengiz taburcu oldu

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Ali Koç: 3 ayrı teknik adam ile görüşüyoruz

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Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var

1 Amine'den Mesut Özil'e bayram hediyesi Amine Özil, Ramazan Bayramı'nda eşi Mesut Özil'e üzerinde ay-yıldız desenlerin bulunduğu 200 bin liralık bir tesbih hediye etti.

2 Zulte Waregem, Larin'in bonservisini alıyor Belçika ekibi Zulte Waregem, Cyle Larin'in 2.5 milyon euroluk (18 milyon 681 bin lira) satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

3 Cenk Tosun: Trabzonspor çok güçlü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun, şampiyonluk yarışının üç takım arasında geçeceğini söyledi. Milli futbolcu, "Benim favorim Trabzonspor" dedi.

4 Rahmi Anıl resmen Trabzonspor'da Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'ın, Trabzonspor ile 4 yıllığına anlaştığını açıkladı.

5 Teklif gelirse Vida satılacak Beşiktaş yönetimi, takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, teklif gelmesi durumunda satmayı planlıyor.

6 TFF, küme düşmeyi kaldırmayacak TFF'nin, Süper Lig'de 7 kulübün "küme düşme kalksın" isteğini reddedeceği öğrenildi.

7 TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde bazı değişikliklere gitti. Federasyon, futbolcuların her maç öncesi en az 8 kere koronavirüs testine gireceğini duyurdu.

8 Galatasaray, Cenk Özkacar'ı transfer etmek istiyor Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yoğun isteği üzerine Altay'da forma giyen genç stoper Cenk Özkacar'ı gündemine aldı.

9 LeBron James'ten polis şiddetine tepki NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polis şiddetine sessiz kalmadı.