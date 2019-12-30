Taraftarlar Ünal Karaman'ın aracının önünü kesti

Trabzonspor'da Ünal Karaman depremi yaşanmaya devam ediyor.

Tecrübeli hocanın takımdan ayrılışının açıklanmasıyla kulüp binasının önünde beklemeye başlayan taraftarlar, bugun de Ünal Karaman'a desteklerini göstermeye devam etti.

TARAFTARLAR, ARACI DURDURUP HELALLİK İSTEDİ

Son yaşanan gelişmeler üzerine taraftarların, kulüp tesislerinden ayrılmak için yola çıkan Ünal Karaman'ın aracının önünü kestiği öğrenildi.

Karaman'ın aracının önünü kesen taraftarlar, tecrübeli hocadan helallik istedi.

Bunun üstüne Ünal Karaman da taraftarlara, "Trabzonspor'a destek olmaya devam, hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ÜNAL KARAMAN'DAN AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA

Öte yandan Ünal Karaman, Trabzonspor'dan ayrılması sonrası ilk kez konuştu.

Ünal Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"BUGÜN İTİBARİYLE GÖREVİMDEN AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIM"

"1990'da tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde “Dozer Cemil” gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, 19 aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor’daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım."

"GÖREVİMİN SONLANDIRILDIĞINA DAİR ALINAN KARAR..."

"Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır."

"Geldiğimiz bu noktada hadiselerin tafsilatını tartışmanın, gönül verdiğimiz Trabzonspor camiasına zarar vereceği kanaatindeyim. Meslek ahlakı anlayışım gereği bugün 'Ünal Karaman'a düşen 'İsmail tevekkülü ve teslimiyeti'dir."

"TARAFTARLARIN SAMİMİ DESTEĞİNİ ÖMÜR BOYU YÜREĞİMDE YAŞATACAĞIM"

"Dün gece evde eşini, çocuğunu bırakıp soğuğa aldırmadan tesise gelen ablalarımın, ağabeylerimin ve kardeşlerimin yüreklerinden kopan samimi desteğini bir ömür boyu yüreğimde yaşatacağımı bilmelerini isterim."

