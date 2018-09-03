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Taraftarlardan Belhanda ve Volkan'a tepki

Süper Lig'de 4. haftaya Volkan Demirel ve Belhanda'nın davranışları damga vurdu. Futbolseverler her iki isme de büyük tepki gösterdi.

Taraftarlardan Belhanda ve Volkan'a tepki
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Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçları sona erdi.

Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'a 3-2 yenilirken, Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'dan 4 yiyerek ağır bir yenilgi aldı.

Beşiktaş ise rakiplerinin mağlup olduğu haftayı değerlendiremeyerek Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

HAFTAYA VOLKAN VE BELHANDA DAMGA VURDU

Galatasaraylı Belhanda ile Fenerbahçeli Volkan Demirel 4. haftaya performanslarıyla değil kavgalarıyla damga vurdu.

Volkan Kayserili futbolcuları soyunma odasına sokuyor - İZLE

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan, maç sonu kutlama yapan Kayserisporlu futbolcuları zorla soyunma odasına sokmaya çalıştı.

Kayserili futbolcuları "akıllı akıllı içeri" diyerek kovan Volkan, F.Bahçeli taraftarlar dahil tüm futbolseverlerin tepkisini topladı.

BELHANDA: ANNENE GİT

Trabzonspor maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Belhanda ise maç sonu taraftarlarla tartıştı.

Faslı futbolcunun, "Go Home" (Evine dön) diyen taraftara "Annene git" şeklinde cevap vermesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Taraftar Belhanda'ya tepki gösterdi - İZLE

 

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