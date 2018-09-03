Taraftarlardan Belhanda ve Volkan'a tepki

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçları sona erdi.
Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'a 3-2 yenilirken, Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'dan 4 yiyerek ağır bir yenilgi aldı.
Beşiktaş ise rakiplerinin mağlup olduğu haftayı değerlendiremeyerek Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
HAFTAYA VOLKAN VE BELHANDA DAMGA VURDU
Galatasaraylı Belhanda ile Fenerbahçeli Volkan Demirel 4. haftaya performanslarıyla değil kavgalarıyla damga vurdu.
Volkan Kayserili futbolcuları soyunma odasına sokuyor - İZLE
Sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan, maç sonu kutlama yapan Kayserisporlu futbolcuları zorla soyunma odasına sokmaya çalıştı.
Kayserili futbolcuları "akıllı akıllı içeri" diyerek kovan Volkan, F.Bahçeli taraftarlar dahil tüm futbolseverlerin tepkisini topladı.
BELHANDA: ANNENE GİT
Trabzonspor maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Belhanda ise maç sonu taraftarlarla tartıştı.
Faslı futbolcunun, "Go Home" (Evine dön) diyen taraftara "Annene git" şeklinde cevap vermesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Taraftar Belhanda'ya tepki gösterdi - İZLE