Galatasaray camiası ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve sevenlerini üzüntüye boğmuştu.

Testi pozitif çıkan Fatih Terim'in özel bir hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı, ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Spor, sanat ve diğer camialardan bir bir destek ve yanındayız mesajları alan Fatih Terim'e, bu kez de Galatasaraylı taraftarlar bir video hazırladı.

Taraftarlardan Fatih Terim'e anlamlı video- İZLE

"ELİNİ KALBİNE KOY, BİRLİKTE YENECEĞİZ"

"#EliniKalbineKoy Birlikte yeneceğiz!" etiketiyle oluşturulan videoda sarı-kırmızılı taraftarların destek mesajları yer aldı.

Merve Çetin Terim de videoyu babası Fatih Terim'e ileteceğini söyleyerek taraftarları bir nebze olsun mutlu etti.