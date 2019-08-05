Taraftarların ilginç Falcao paylaşımları

Bu sezon Babel, Seri, Adem, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener, Ozornwafor ve kaleci Okan'ı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.
Uzun süredir Falcao ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılılar, yıllık 5.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Kulübü Monaco ile pazarlıklara devam eden yönetime, taraftarlardan da her gün yüzlerce mesaj gelmeye başladı.
Futbolseverler, yaptıkları ilginç paylaşımlarla Kolombiyalı golcüyü dört gözle beklediklerini gösterdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: