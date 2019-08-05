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Taraftarların ilginç Falcao paylaşımları

Ramadal Falcao'nun transferini dört gözle bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları ilginç paylaşımlarla yönetime mesaj gönderiyor.

| Haber Merkezi
Taraftarların ilginç Falcao paylaşımları
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Bu sezon Babel, Seri, Adem, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener, Ozornwafor ve kaleci Okan'ı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Uzun süredir Falcao ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılılar, yıllık 5.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Kulübü Monaco ile pazarlıklara devam eden yönetime, taraftarlardan da her gün yüzlerce mesaj gelmeye başladı.

Futbolseverler, yaptıkları ilginç paylaşımlarla Kolombiyalı golcüyü dört gözle beklediklerini gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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