Taraftarlardan Luyindama forvete mesajı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Benfica'yı konuk ettiği maçta hakem Manzano, Portekiz ekibi lehine skandal bir penaltı kararı verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un Fatih Terim için kullandığı "kurnazlık yaptı" ifadesine "Hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez." diyerek karşılık verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu ve rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

La Liga yönetimi, Atletico Madrid maçındaki gol sevincinde tribünleri kışkırtıcı bir hareket yaptığı gerekçesiyle Gareth Bale'ın 12 maç ceza almasına ilişkin talebini federasyona bildirdi.

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Juventus Salah için Dybala ve 50 milyon euro verecek

İtalya basını Juventus'un Mohamed Salah'ı transfer edebilmek için Liverpool'a Dybala ve 50 milyon euro teklif ettiğini yazdı.