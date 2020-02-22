TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Bursaspor'un Erzurumspor ile oynayacağı maçı izlemek için kente gelen yeşil-beyazlı taraftarları taşıyan 16 AHL 409 plakalı otobüsün şoförü, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı.

Yoldaki buzlanmanın da etkisiyle otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aşkale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı VİDEO

Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.