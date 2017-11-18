Tarbzonspor'da Burak dönüyor Kucka belirsiz

Trabzonspor'da pazar günkü Osmanlıspor maçı öncesinde kadro durumu şekilleniyor... Buna göre Sosa ve Burak Yılmaz'ın yeniden ilk 11'deki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle deneyimli golcü formasına hasret kalmış durumda ve sahaya çıkmayı dört gözle bekliyor.

KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencisiyle sık sık görüştüğü ve durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. "Seni hazır olmadan, sakatlığını tam olarak atlatmadan sahaya sürmek, daha büyük riskler almak istemiyorum" diyen deneyimli hocaya Burak Yılmaz'ın, "Milli ara çok iyi geldi. Kendimi hazır hissediyorum. Artık bir en önce sahaya çıkmak ve arkadaşlarımla mücadele etmek arzusundayım" yanıtını verdiği bildirildi.

KUCKA 11'DE OLMAYABİLİR

Jose Sosa'nın da Okay ve Olcay gibi orta alandaki 2 eksiğin bulunduğu haftada ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor. Kucka'nın durumu ise henüz belirsiz. Yıldız futbolcu, sakatlığını atlatmış olsa da Rıza Çalımbay kendisini çok fazla görmediği için bu hafta as takımda olması beklenmiyor.

Sosa'nın antrenmanlardaki formunun da hayli etkileyici olduğu, özellikle duran toplardaki performansının büyük alkış aldığı gelen haberler arasında.