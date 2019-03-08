Tarihe geçen Türk kadınları

Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları, başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. Güreşten, eskrime, tekvandodan okçuluğa kadar birçok branşta kadın sporcular, gösterdikleri başarılı performansla ay-yıldızlı bayrağı uluslararası organizasyonlarda dalgalandırıyor.

Judocu Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa 2'nciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya alarak tarihe geçti. Henüz 19 yaşındayken 1992 Barcelona Olimpiyatları'na katılan Hülya Şenyurt, 48 kiloda elde ettiği 3'üncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

İLKLERİN KADINI YASEMİN ADAR

Milli sporcu Yasemin Adar, Türk güreş tarihine ismini "altın" harflerle yazdırma başarısı gösterdi. Kadın güreşinin sembolü haline gelen Yasemin, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da duyurdu. Tüm rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırdı. Türk kadın güreşinde yeni bir sayfa açan Yasemin, bu şampiyonlukla da yetinmedi ve üst üste üç kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

2017'de Sırbistan'da, geçen yıl Dağıstan'da Avrupa şampiyonu olan Yasemin, Türk kadın güreşine öncülük etti. Türk güreşinde erkek hegemonyasının sona ermesinde başrolü oynayan 27 yaşındaki Yasemin, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da bir ilke imza attı. Milli sporcu, Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 mağlup ederek dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi oldu ve adını yine tarihe yazdırdı. "İlklerin güreşçisi" Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da zirvede yer alarak yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

ESKRİME KADIN SPORCULAR DAMGA VURDU

Türkiye'nin son dönemde gelişim göstermeye başladığı eskrim branşında kadın sporcular, elde ettikleri derecelerle öne çıktı. Milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'nın Soçi kentinde geçen yıl düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde tarihi bir şampiyonluk elde etti. Deniz Selin, Türk eskrim tarihinde kadınlarda ilk kez bu başarıya ulaşan sporcu olarak tarihe geçti. Aynı organizasyonda Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nın üçüncülüğe ulaşmasıyla devam eden tarihi başarılar, genç kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır'ın bronz madalyasıyla sürdü.

Milli eskrimci Nisanur Erbil de bu yıl İtalya'nın Foggia kentinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yıldız kadın kılıç kategorisinde altın madalyanın sahibi olarak, bu branşta gelecek adına umutların artmasını sağladı.

ÜST ÜSTE İKİ OLİMPİYATTA MADALYA

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu unvanını taşıyor. 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Nur Tatar, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu da bulunan Nur Tatar, Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da madalya beklediği isimler arasında yer alıyor.

OLİMPİYATLARA KATILARAK TARİHE GEÇTİLER

Milli sporcularlardan Neslihan Yiğit badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olarak adlarını tarihe yazdırdı. Neslihan Yiğit ve Göksu Üçtaş Şanlı 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Çağla Büyükakçay ve İlke Özyüksel ise 2016 Rio Olimpiyatları'nda mücadele etme başarısı gösterdi. Türk tenisinin öncü isimlerinden Çağla Büyükakçay ayrıca 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tarihi şampiyonluk yaşadı. Çağla, finalde Karadağlı Danka Kovinic'i yenerek WTA turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

19 YAŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONU

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 2017 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki Zeliha Ağrıs, genç yaşına rağmen altın madalyaya uzanarak dikkatleri çekti. Zeliha, büyükler kategorisinde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönerek adından söz ettirdi.

YILIN EN İYİ KADIN OKÇUSU SEÇİLDİ

Türkiye'nin son dönemde önemli başarılar elde ettiği okçuluk branşında Yasemin Ecem Anagöz, dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar klasik yayda 2018 yılının sporcusu seçildi. Milli okçu, Polonya'nın Legnica kentinde geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dikkatleri çekmişti.

ANTARKTİKA'DA TARİHİ DALIŞ

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da dalış yaparak tarihe geçti. Kariyerinde birçok dünya rekoru bulunan Şahika, Türk bilim insanlarıyla kıtaya giderek Türk bayrağını Antarktika'da dalgalandırdı. Antarktika'da tüpsüz dalış gerçekleştiren ilk Türk kadın sporcu olan Şahika, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Milli sporcu Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış VİDEO



ENGEL TANIMADILAR

Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, geçen yıl İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanarak Türk milletinin gönlünü fethetti. Paralimpik halterci Nazmiye Muratlı da engel tanımayan Türk kadın sporcular arasında yer alıyor. Hem 2012 hem de 2016 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı dünyaya dinleten Nazmiye, Türk kadınını başarıyla temsil ediyor.