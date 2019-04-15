Tarihi Veliefendi Hipodromu’nda heyecan başlıyor

Veliefendi Hipodromu yeni yarış sezonunda, Türk yarışçılığının derbisi 93. Gazi Koşusu başta olmak üzere; İstiklal Savaşı, Çanakkale Zaferi, Erkek Tay ve Dişi Tay Deneme, Kısrak ile Sait Akson gibi sonucu merakla beklenen zevkli mücadelelere ev sahipliği yapacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Yarışseverler ve Babalar Günü Koşuları da, yarışseverlerin yeni sezonda ilk kez tanıklık edeceği koşular olacak. Veliefendi Hipodromu’nda yeni sezonun açılış gününde Orhan Meker Serbest Handikapı ve Ergin Talay Koşusu’yla birlikte, 3 yaşlı İngiliz tayları Gazi Koşusu öncesi bu yıl İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistine ilk kez çıkacak. 7 koşunun yapılacağı bu heyecan dolu program on binlerce seyircinin huzurunda gerçekleştirilecek.

93. GAZİ KOŞUSU HAZİRANDA

Türk yarışçılığının en önemli mücadelesi olan Gazi Koşusu, bu yıl 93. kez düzenlenecek. Safkan İngiliz atlarının ömürlerinde yalnızca bir kez katılabildiği bu prestijli koşu, 30 Haziran Pazar günü yarışseverlerin huzuruna çıkacak. Birbirinden başarılı birçok safkanın ter dökeceği derbinin bu yılki birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olacak. 3 yaşlı İngilizlere mahsus koşulan bu önemli yarışın geçen yılki kazananı, Ahmet Çelik idaresinde, Veysel Kahraman’ın sahibi olduğu Hep Beraber isimli safkan olmuştu.

Veliefendi Hipodromu’nda sezon boyunca çim pistte düzenlenecek diğer önemli koşular ve tarihleri

• Erkek Tay Deneme ve Dişi Tay Deneme Koşuları 19 Mayıs Pazar,

• Kısrak ve Sait Akson Koşuları 9 Haziran Pazar,

• İstiklal Savaşı Koşusu 30 Haziran Pazar,

• Yavuz Sultan Selim Koşusu 14 Temmuz Pazar,

• Niğbolu Koşusu 28 Temmuz Pazar,

• Avrasya Koşusu 28 Temmuz Pazar,

• Çanakkale Zaferi Koşusu 4 Ağustos Pazar

• Çaldıran Koşusu 27 Ekim Pazar

İstanbul'da sezon boyu toplam 23 G1, 26 G2, 26 G3, ayrıca 9 A3 ve 3 de A2 koşu gerçekleşecek.

İKİ YENİ KOŞU TAKVİME EKLENDİ

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz takvimine iki yeni koşu dâhil edildi. 1 Mayıs Çarşamba Günü 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının mücadele vereceği Yarışseverler Koşusu (A3) ve 16 Haziran Pazar günü 4+ yaşlı Arap atlarının start alacağı Babalar Günü Koşusu (G2/DHT) ilk kez izleyicilerle buluşacak.

12 Mart Salı günü hizmete açılan Halkalı - Gebze Marmaray hattı sayesinde İstanbul Veliefendi Hipodromu yarışsevere artık daha yakın olacak. İlk etabı (Kazlıçeşme - Ayrılıkçeşmesi arası) 2013 yılında hizmete giren banliyö tren hattında ikinci etabın da tamamlanmasının ardından Halkalı - Gebze arası seferler başladı. Toplam 43 duraktan oluşan hattın Yenimahalle istasyonu ise İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun 400 metre yakınında yer alıyor.

Türk yarışçılığının ünlü handikaperi Orhan Meker adına tertiplenen koşu, çim sezonunun açılış gününde 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının mücadelesine sahne olacak. 1400 metre mesafede çim pistte start alacak taylar, 105.000 TL birincilik ikramiyeli koşuda kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Bu önemli koşunun geçen yılki galibi, Hasan Sabri Özcan’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu doru erkek safkan, jokeyi Halis Karataş ile RUN AND WIN olmuştu. Yarışseverlerin sonucunu merakla beklediği yarışa katılacak safkanlar şöyle; İZ BIRAKAN, KENOBI, ALWAYS PERFECT, JIMINY CRICKET, GRAY TAIL, JACK SPARROW, KASALINA, RAN, BUZZER BEATER, GOLD POLAT, MAICON, RAMPAGE, KAYI OVASI ve FURI.

ERAY TALAY 17.00'DA

16 Eylül 1988 tarihinde vefat eden TJK Asli Üyesi Ergin Talay adına düzenlenen koşu, İlkbahar - Yaz sezonunun açılış gününde İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. 3 yaşlı İngiliz taylarının çim pistte, 1400 metre mesafede mücadele ettiği koşunun son kazananı Fedai Kahraman’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu, jokey Halis Karataş ile start alan doru erkek safkan BODYGUARD HERO olmuştu. İkramiyesi 85.500 TL olan bu yılki koşuda start alacak 10 tayın ismi şöyle; AĞA BATUR, EXPLOSIVE STAR, FEARLESS ACTION, GHOST PASHA, JUNGLE MAN, PADRE PADRONE, UÇAN FİL, UĞUR BUBAM, VIAREGGIO ve WORLD FAST.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz yarış sezonunda 93 yarış gününde, 447’si çim ve 280’i kum olmak üzere toplamda 727 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 415’inde safkan İngiliz atları, 312’sinde safkan Arap atları start alacak. 17 Kasım’a kadar sürecek olan sezonda yarışlar, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak.