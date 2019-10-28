9-0'lık yenilgi sonrası maaşlarını bağışladılar

Southampton oyuncuları 9-0'lık yenilgi sonrası maaşlarını bağışlamaya karar verdiler.
Premier Lig'de haftasonu oynanan ve Leicester'ın 9-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından Southampton'lı oyuncular ve teknik ekip, maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.
Southampton'ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, Hampton'lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı.
BAĞIŞLAR YILDA 12 BİN GENCE DESTEK OLACAK
Oyuncuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunulan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olacağı kaydedildi.
Southampton, Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak.