Tarihin en pahalı atı: Frankel

Gelmiş geçmiş en iyi yarış atı olarak gösterilen Frankel, son kez piste çıktı.

Koştuğu 14 yarışın hepsini kazanan şampiyon atın değeri ise dudak uçuklatıyor.

YARIŞ TARİHİNİN DE EN PAHALI ATI

110 milyon euroluk at, yarış tarihinin de en pahalı atı konumunda. Frankel ayrıca sahibi Suudi Arabistan Prensi Halit Abdullah'a da çok büyük paralar kazandırdı.





ÇİFTLEŞTİREREK 50 MİLYON STERLİN KAZANDI

Yarışlardan 3 milyon sterlin kazanan Prens Abdullah asıl parayı ise aşılamadan (çiftleştirme) kazandı.

Aşılama başına 250 bin sterlin alan Prens, toplam 50 milyon sterlini cebine koydu.

BİNLERCİ KİŞİ AHIRA GİDİP ZİYARET EDİYOR

Queen Anne Stakes, Royal Ascot ve St. James's Palace Stakes gibi yarışlarda efsane olan Frankel'i ziyaret etmek için her gün binlerce kişi İngiltere'deki ahıra geliyor.

RONALDO KADAR DEĞERLİ

Frankel neredeyse Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo kadar değerli.

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz yaz Real Madrid'den 117 milyon euro karşılığında İtalyan devine transfer olmuştu.