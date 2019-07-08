Tarihte Bugün: Neymar Diyarbakırspor'da

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olarak tarihin en pahalı transferi olan Neymar'ın, tam 9 yıl önce Türkiye'ye geleceği yönünde bir haber yapılmıştı.

NEYMAR HABERİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

O dönem 18 yaşında olan Brezilyalı süper starın, Diyarbakır'a transfer olduğu ifade edilmişti.

Süper Lig'e veda ederek bir alt ligde mücadele edecek olan Diyarbakırspor'un Brezilyalı golcüyü aldığına dair çıkan haberler büyük yankı uyandırmıştı.

Haberin detaylarında Neymar'ın sponsorlar aracılığıyla alındığına yer verilmişti.