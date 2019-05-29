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Tarık Çamdal 1 yıl daha Antalyaspor'da

Antalyaspor, devre arasında yarım sezonluğuna anlaşma yaptığı Tarık Çamdal'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

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Tarık Çamdal 1 yıl daha Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşme yapan kırmızı beyazlılar, devre arasında transfer ettiği Tarık Çamdal ile sözleşme uzattı.

Ocak ayında kırmızı beyazlı takıma 6 aylığına transfer olan Tarık Çamdal'ın, uzun süren sakatlık dönemi sonrası ligin son haftalarında Antalyaspor formasıyla 2 maçta 108 dakika sahada kaldı.

Antalyaspor yönetimi Tarık Çamdal ile görüşmeleri sonrasında sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi.

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