Tarık Çamdal 2. lige gidiyor

2014 yılında Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin avro ödenerek büyük ümitlerle alınan ancak "İstenmeyen adam" hâline dönüşen Tarık Çamdal ile sonunda yollar ayrılıyor.

Geçen sezon Süper Lig'de hiç oynamadan 1,5 milyon euroyu kapan savunma oyuncusu yaz transfer döneminde de gitmeye yanaşmamıştı.

BU SEZON YARISINI ALACAK

Bu sezonki ücreti 1,6 milyon avro olan Tarık, "800 bin avro ödeyelim, yolları ayıralım" teklifine 'tamam' dedi.

KARAGÜMRÜK'LE GÖRÜŞÜYOR

Tarık Çamdal'ın Spor Toto 2. Lig'de mücadele den Fatih Karagümrük ile görüştüğü öğrenildi.

TOPLAM 30 MİLYON TL KAZANDI

Tarık, 4,5 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı takımdan toplam 30 milyon TL para kazandı.