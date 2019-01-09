Galatasaray'da uzun bir süredir kadroda düşünülmeyen ancak sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle takımda kalan Tarık Çamdal gönderiliyor.

SEZON SONU GELMEDEN GİDECEK

Galatasaray'daki medya direktörlüğü görevinden ayrılan Evren Göz, bir televizyon programında Tarık'la ilgili yaşanan gelişmeyi aktardı.

Sarı-kırmızılı camiayı en iyi bilen isimlerden biri olan Evre Göz, "Galatasaray, devre arasında Tarık Çamdal ile yollarını ayırıyor." ifadelerini kullandı.

2014 yılında 4 milyon 750 bin euro bonservis ücretiyle Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu.