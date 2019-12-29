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Tarık Çamdal: G.Saraylılar istediğini söyleyebilir

Galatasaray maçında topu her ayağına aldığında ıslıklanan Antalyasporlu Tarık Çamdal, taraftarlara saygı duyduğunu söyledi.

| Haber Merkezi
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Tarık Çamdal: G.Saraylılar istediğini söyleyebilir

Süper Lig'de Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da eski Galatasaraylı Tarık Çamdal açıklamalarda bulundu.

Tarık, "Erken penaltı golü bizi sarstı. Oyunu kurmakta zorlandık. Böyle bir skor beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Umarım 2. devrede bunu düzeltebiliriz" dedi.

Muhabirin "Galatasaray taraftarlarının protestoları seni etkiledi mi?" sorusuna Çamdal, "Taraftarlar istediklerini söyleyebilir, özgürler. Ben hepsine saygı duyuyorum, bu camiaya saygı duyuyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok" açıklamasında bulundu.

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