Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda kesin olarak düşünmediği 27 yaşındaki futbolcu için çalışma başlatan sarı-kırmızılılar, deneyimli isimle bu hafta içerisinde görüşme gerçekleştirecek.

BONSERVİSİ KARŞILIĞINDA YOLLANACAK

Cimbom’dan gelecek sezon 1.6 milyon euro alacak oyuncuyla bonservisi karşılığında kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi.

4 MİLYON 750 BİN EUROYA ALINMIŞTI

4 milyon 750 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan alınan Tarık, ilk sezon 1 milyon 177 bin euro, ikinci sezon 1 milyon 284 bin euro, üçüncü sezon 1 milyon 391 bin euro, dördüncü sezon ise 1 milyon 498 bin euro kazanmıştı.