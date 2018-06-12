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Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'ı gönderme kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcu 4 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyiyordu.

Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor
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Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda kesin olarak düşünmediği 27 yaşındaki futbolcu için çalışma başlatan sarı-kırmızılılar, deneyimli isimle bu hafta içerisinde görüşme gerçekleştirecek.

BONSERVİSİ KARŞILIĞINDA YOLLANACAK

Cimbom’dan gelecek sezon 1.6 milyon euro alacak oyuncuyla bonservisi karşılığında kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi.

4 MİLYON 750 BİN EUROYA ALINMIŞTI

4 milyon 750 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan alınan Tarık, ilk sezon 1 milyon 177 bin euro, ikinci sezon 1 milyon 284 bin euro, üçüncü sezon 1 milyon 391 bin euro, dördüncü sezon ise 1 milyon 498 bin euro kazanmıştı.

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