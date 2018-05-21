Çalımbay: Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz

1 Sosa, yılın en kötü transferlerinden biri oldu Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa, sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi.

2 Aykut Kocaman'ın veda sözleri Başkanlık seçimi nedeniyle görevinden istifa edeceğini belirten Aykut Kocaman, takıma veda ederken, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

3 Yasin Öztekin: Maç sabahları namaz kılıyoruz Galatasaraylı Yasin Öztekin, katıldığı sahur programında maçlardan önce takım arkadaşlarıyla namaz kıldıklarını ifade etti.

4 Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı Galatasaray'a transfer olduğu günden beri düzenli forma giyemeyen ancak buna rağmen takımda kalan Tarık Çamdal, dünkü kutlamalarda yine ıslıklandı.

5 Şampiyon Galatasaray, kupasını aldı Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

6 Belhanda sahneye ilahiyle çıktı Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, şampiyonluk kutlamasında podyuma "Taleal Bedru Aleyna" ilahisiyle çıktı.

7 Fenerbahçe Euroleague finalinde Real Madrid'e kaybetti Geçtiğimiz yıl Euroleague'de şampiyon olan temsilcimiz Fenerbahçe, bu kez finalde Real Madrid'e 85-80 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

8 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları Galatasaray kulübü, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarıyla birlikte 21. şampiyonluğunu kutladı.

9 Mustafa Cengiz: Transfer konusunda söz Fatih Hoca'nın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in istemesi halinde Ndiaye'yi transfer edebileceklerini ifade etti.