Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında oyuncuların tek tek anons edilip sahneye davet edildiği sırada, tepki sesleri de yükseldi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
TARIK'A YİNE PROTESTO
Galatasaray'da uzun süredir forma giymeyen ve taraftarın da eleştirdiği isimlerin başında gelen Tarık Çamdal, "Aya benzer" şarkısıyla sahneye gelirken taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.
Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı - İZLE
Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tarık, kadro dışı olmasına karşın takımdan ayrılmaması camianın tepkisini çekiyor. Daha önceki şampiyonluk kutlamalarında da ıslıklanan Tarık, bir kez daha ıslıklandı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Sarı-kırmızılı takımda uzun süredir forma şansı bulmakta zorlanan, Tarık Çamdal'a takım arkadaşları alkışlarla destek verdi.