Tarık Çamdal ve Muhammed Demirci transfer oldu

Türkiye'de ara transfer döneminin son günü oldukça hızlı geçti.

TARIK SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Galatasaray'dan sonra Antalyaspor'da da tutunamayan Tarık Çamdal, Süper Lig'den kimse talip olmayınca TFF 1. Lig'in yolunu tuttu.

28 yaşındaki futbolcu, dün akşam saatlerinde Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.

MUHAMMED DEMİRCİ 24ERZİNCANSPOR'DA

Beşiktaş altyapısından yetişen ve yıllar önce "Geleceğin Messi'si" diye lanse edilen Muhammed Demirci ise 3. lige kadar düştü.

25 yaşındaki futbolcu, İstanbul'dan ayrılarak 3. Lig 1. grup takımı 24Erzincanspor'a transfer oldu.