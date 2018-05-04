Tarık Çamdal yeni araba aldı

Galatasaray'ın 4 sezon önce Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı, sarı-kırmızılı forma altında bir türlü beklenileni veremeyen Tarık Çamdal, önceki akşam bir AVM'de görüntülendi.

Dört sezon boyunca sadece 42 maça çıkan ve bu sezon kadro dışı kalıp hiç forma giyemeyen Tarık Çamdal, yeni aldığı cipi ile dikkati çekti.

DEĞERİ 1 MİLYON TL

Galatasaray taraftarı tarafından adeta istenmeyen oyuncu ilan edilen Çamdal'ın, 1 milyon TL değerindeki yeni aracını görenler şaşkınlık yaşadı.

Alışveriş merkezinde bir arkadaşıyla buluşan futbolcu, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi ve yüzünü gizlemeye çalıştı.

987.120 bin TL değerindeki arabanın bir alt modeli ise 668.505 bin TL.