Tarık Çamdal'a Gümüşhanespor'dan teklif

Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 2014 yılında 4 milyon 750 bin euro karşılığında transfer olan, geldiği günden beri sarı-kırmızılı formayı düzenli olarak giyemeyen Tarık'a Gümüşhanespor'dan teklif geldi.

SON TALİBİ GÜMÜŞHANESPOR

Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve gelen teklifleri kabul etmek yerine Galatasaray'dan para alıp kulüpte kalmayı tercih eden Tarık için Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor devrede.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın takım bulmak için uğraştığı Tarık Çamdal, Galatasaray'dan aldığı parayı verecek bir takım çıkmadığı için yıllardır kadro dışı olmasına rağmen takımda kalmaya devam ediyor.

Yıllık 1.5 milyon euro kazanan Tarık Çamdal'ı göndererek Finansal Fair Play kuralları gereği içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılıların kapısını çalan son ekip Gümüşhanespor oldu.

2. Lig ekibi resmi Twitter hesabından, "Gümüşhanespor'umuz Galatasaray'da forma giyen Tarık Çamdal için girişimlere başladı..." şeklinde tweet atarak transfer gelişmesini duyurdu.





Süper Lig başta olmak üzere birçok takımdan gelen teklifleri kabul etmeyen Tarık Çamdal'ın, Gümüşhanespor'u da reddetmesi bekleniyor.