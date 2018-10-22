Tarık Çamdal'ın ayrılmaya niyeti yok

Galatasaray tarihinin en kötü transferlerinden biri olan, yıllardır kadro dışı olmasına rağmen parasını alıp kulüpte kalmayı tercih eden Tarık, devre arası için de fikrini değiştirmedi.

OCAKTA PARAMI VERİRSENİZ GİDERİM

Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı tüm kolaylıkları reddeden, kendisine gelen teklifleri elinin tersiyle iten Tarık Çamdal, sezon sonuna kadar olan tüm alacaklarını alırsa ocak ayında takımdan ayrılmayı kabul edecek.

Haziranda sözleşmesi bitecek olan Tarık, 1 yıllık tüm alacaklarını alamazsa ocak ayında da sarı-kırmızılı ekipte kalacak. Transfer olduğu 2014 yılından beri çok az süre alan sağ bekin bu tavrı Galatasaray camiasını çileden çıkarmaya devam ediyor.