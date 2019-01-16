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Tarık Çamdal'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

Tarık Çamdal'ın sözleşmesi feshedildi
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Galatasaray, yıllardır kadro dışı kalmasına rağmen takımdan ayrılmayan Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp Tarık'ın gönderildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Başka takıma gidip oynamak yerine sarı-kırmızılı ekipte kalıp parayı tercih eden Tarık Çamdal, yıllar sonra gönderildi. 2014 yılında imza attığı sarı-kırmızılı takımda hemen hemen hiç oynamayan ve taraftarların büyük tepkisini çeken Tarık'la yollar ayrıldı.

Tarık'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir."

30 MİLYON TL KAZANDI

Tarık, 4.5 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı takımdan toplam 30 milyon TL para kazandı.

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