Tarık Çamdal'ın yeni yıl paylaşımı

2014 yılında Galatasaray'a 4 milyon 750 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan gelen Tarık Çamdal, gönderilmek istenmesine rağmen takımda kalmaya devam ediyor.

YENİ YIL MESAJI PAYLAŞTI

Sadece 1 sezon Eskişehirspor'da kiralık oynayan Tarık, bu dönem dışında sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer aldı. Kadro dışı bırakılan Tarık, Galatasaray'dan aldığı paraya yakın bir teklif alamadığı için kulüpten ayrılmıyor. Her türlü kolaylığa rağmen Galatasaray'dan ayrılmayan Tarık, 6 ay daha takımda kalacak.

Sözleşme feshetme görüşmelerinde alacaklarının tamamı verilmedikçe gitmeyeceğini belirten Tarık'ın 6 aylık sözleşmesi kaldı.

Yeni yıla ailesiyle birlikte giren Tarık Çamdal, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinin yeni yılını kutladı.