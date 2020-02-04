Tarık Çamdal'ın yıllık ücreti şaşırttı

Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal'ın mavi-lacivertli takımdan alacağı ücret belli oldu.

5.5 MİLYON EURO KAZANMIŞTI

2014-2015 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin euro karşılığında transfer olan Çamdal, sarı-kırmızılı takımdan toplam 5.5 milyon euro civarında ücret kazanmıştı.

BAŞKAN SANCAK: ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ANLAŞTIK

Konu hakkında konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o" ifadelerini kullandı.