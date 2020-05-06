Tarık Ongun: 3-3'lük F.Bahçe-Beşiktaş derbisini unutamam

Fanatik'e konuşan Tarık Ongun, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak da konuştu.

Herkesin salgını en iyi şekliyle atlatmasını dileyen Ongun, ''Hepimiz gayet iyiyiz, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin bu zor günleri en kısa sürede, en az kayıpla atlatması en büyük dileğimiz.'' ifadelerini kullandı.

''3-3'LÜK FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI UNUTAMAM''

Unutamadığı karşılaşmalar sorulan tecrübeli hakem, ''İlk Şampiyonlar Ligi Yarı Finalimiz; 2012’de Barcelona- Chelsea... Şampiyonlar Ligi Finalimiz; 2015’te Juventus- Barcelona... 2014 Brezilya’da Dünya Kupası Yarı Finali; Hollanda-Arjantin ve 2018 Rusya’da Dünya Kupası Yarı Finali; Hırvatistan-İngiltere... Hepsi de unutulmaz maçlardı. Bir de hatırladıkça izlediğim, izledikçe kendime kahkahalarla güldüğüm; 3-3’lük Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Uzatma dakikalarında Cüneyt Hoca maçı bitirdi zannedip sahaya dalmıştım! Merak edenlere, YouTube’dan izlemelerini öneririm!'' şeklinde konuştu.