Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Organizasyona bu turdan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk olacak. Tarsus İdman Yurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti. Karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.
MUHTEMEL 11'LER
TARSUS İDMAN YURDU: Barış, Sefa, Mehmet, Onur, İbrahim, Erkam, Nurullah, Yılmaz Can, Mehmet Kaan, Ali Yavuz, Artun.
FENERBAHÇE: Altay, Murat, Sadık, Rami, Tolga, Jailson, Tolgay, Deniz, Zajc, Alper, Mevlüt.