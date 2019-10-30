Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

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1 Maradona takımını tahtın üstünde yönetti Gimnasia La PLata'nın teknik direktörü Maradona, bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys Kulübü tarafından getirilen tahta oturarak takımını yönetti.

2 Lens: Maaşların ödenmesi performansımızı yükseltti Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens, yeni yönetimin maaşları yatırmasının Galatasaray galibiyetinde etkili olduğunu söyledi.

3 Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz oynattı Pazar günü Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da bazı futbolcuların derbi sonrası partiye katılması, taraftarların tepkisini çekti.

4 Asker selamı veren milli oyuncunun sözleşmesi feshedildi Olympiakos, A Milli Hentbol Takımımızın Belçika'yı 33-24 yendiği maçta asker selamı veren Durmuş Ali Tınkır'ın, sözleşmesini feshetti. AEK ise Yunus Özmusul'u kadro dışı bıraktı.

5 Messi'nin 50. frikik golü Barcelona Valladolid'i 5-1 yenerken; Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerindeki 50. frikik golüne imza attı.

6 Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi mağlup etti.

7 Konyaspor Türkiye Kupası'ndan elendi Konyaspor, 2. Lig ekibi Eyüpspor'a 103. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na veda etti.

8 Falcao yine takımdan ayrı çalıştı Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenman yapmayan Radamel Falcao, yine fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

9 Fatih Terim'den gençlere mesaj: Hazır olun Beşiktaş derbisi sonrası genç futbolculara şans vereceğini söyleyen Fatih Terim, yaşları 17 ila 19 arasında değişen oyuncularla bir toplantı yaparak "Oynamaya hazır olun" dedi.