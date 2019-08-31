Tartışmalı ofsayt kararları

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

5 kırmızı kartın ve birçok tartışmalı pozsiyonların yaşandığı mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 90+9'da bulduğu golle 3-2 kazandı.

AYNI POZİSYON, FARKLI KARAR

Nefesleri kesen karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından birisi, Emre Mor için verilen ofsayt kararı oldu.

Babel'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle vermeyen VAR, benzer bir pozisyonda ise farklı karar verdi.

ELLER VE KOLLAR SAYILMIYOR

Bilindiği gibi kurallara göre ofsayt pozisyonlarında eller ve kollar dikkate alınmaz. Hollandalı futbolcunun pozisyonunda rakip takım oyuncusunun vücudu Babel'in gerisinde ancak kolu kaleye daha yakın görülüyor. Kuralları uygulayan VAR golü iptal ederek doğru bir karar verdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Ancak Emre Mor'un pozisyonunda eller hariç tüm vücut rakibin gerisinde olmasına rağmen VAR pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

Bu iki pozisyonla ilgili verilen çelişkili kararlar sosyal medyada çok konuşuldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)