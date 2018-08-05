Tartışmalı VAR kararı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor, Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısına hakem Cüneyt Çakır'ın VAR kararı damgasını vurdu.

RODRİGUES YERDE KALDI

Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğünde devam eden maçın 44. dakikasında Garry Rodrigues, savunmadan atınlan topla kontra atağa çıktı. Akhisar savunmacılarından sıyrılan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kalmadan önce Dany'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

CÜNEYT ÇAKIR VAR'A BAŞVURDU

Maçın hakemi Cüneyt Çakır bu müdahaleyi sarı kart olarak değerlendirdi. Ancak Galatasaray cephesi itirazda bulununca Çakır, VAR'a başvurdu. Saha kenarında VAR incelemesi yapan Cüneyt Çakır, kararını değiştirmedi.

KARAR DEĞİŞMEDİ TEPKİ GÖRDÜ

Bu karar futbolseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Rodrigues'in rakip savunma oyuncularından daha önde olduğunu için yapılan mücadahalenin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği şeklinde yorumlar yapıldı.