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Taş düşüren Lung oyundan çıkmak zorunda kaldı

Trabzonspor maçında 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un maç içerisinde böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi.

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Spor Toto Süper Lig’de bu sezon yaptığı kurtarışlar ile takımına hayat veren oyunculardan birisi haline gelen kaleci Silviu Lung’un Trabzonspor maçında neden oyunu erken terkettiği belli oldu.

TAŞ DÜŞÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Trabzon deplasmanında 38. dakikada oyundan çıkan Rumen kaleci Silviu Lung’un böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi.

BÖBREKLERİNDE SIKINTI VAR

Trabzonspor’un bir atağı sonrasında acılar içerisinde kalan ve oyundan çıkarak yerini Muammer Yıldırım’a bırakan 30 yaşındaki kalecinin böbreklerinden rahatsızlandığı, yapılan tetkikler sonrasında böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi.

Lung’un Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alabileceği ifade edildi.

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