Tayfun Korkut, Stuttgart'ı ayağa kaldırdı

Bundesliga’da fırtına gibi esen Stuttgart, Almanya’nın konuşulan ekibi oldu. Bu başarının mimarı olarak ise teknik direktör Tayfun Korkut öne çıkarıldı.

STUTTGART KÜME DÜŞME HATTINDAYDI

Şubat başında takımın başına geçen Türk teknik adam takımı devraldığında kırmızı-beyazlılar, 14. sırada, düşme potasının sadece üç puan üzerinde yer alıyordu.

Göreve başladığında taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve kulübe cenaze mumları gönderilen, cenaze çelenkleri bırakılan, Korkut takımın başındı çıkıtğı ilk maçtan beraberlikle ayrılsa da daha sonra üst üste dört maç kazandı.

BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

M’Gladbach, Augsburg, Frankfurt ve son olarak Köln’ü deviren Stuttgart ligde 9. sıraya kadar tırmandı. Üst üste 4 maçını kazanarak ülkede en formda ekip haline gelen takımın başarısı büyük dikkat çekti.

İSTENMİYORDU ANCAK ŞU AN KEYİF VERİCİ

Bild gazetesi, deneyimli çalıştırıcı takımın başına geçeceği sırada bir çok Stuttgart taraftarının bu isme karşı çıktığını ve yeni çalıştırıcı olarak bu ismi istemediklerine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Hatta internet üzerinde kendisine hakaretler ediliyordu. Şimdi Stuttgart’ta olan bitenleri izlemek keyif verici. Korkut 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile tüm bu eleştirilere cezayı kesti ve bu eleştirileri yapanları mahçup etti”.