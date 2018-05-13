Tayfun Korkut, Stuttgart'ı ayağa kaldırdı

Almanya Bundesliga'da 20. hafta itibariyle ligin 14. sırasında yer alan ve 20 puan ile küme düşme hattından yalnızca 3 puan uzak olan Stuttgart, 21. haftada takımın başına Türk teknik adam Tayfun Korkut'u getirdi.

AVRUPA LİGİ'NE KATILMA ŞANSI VAR

Tayfun Korkut yönetiminde 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Stuttgart, son hafta deplasmanda şampiyon Bayern Münih'i 4-1 yenerek sezonu taçlandırdı.

44 yaşındaki Tayfun Hoca'yla çıktığı 14 maçta 31 puan toplayan Stuttgart, küme düşme hattından Avrupa Ligi'ne katılma seviyesine geldi.

Bild Gazetesi, Korkut’un küme düşme endişesi yaşarken devraldığı takım ile Avrupa Ligi sınırına geldiğini ifade etti.

Almanya Kupası finalinde ligi sekizinci bitiren Frankfurt ile Bayern arasındaki finalde kazanan Bayern olursa, yedinci sırada olan Tayfun Korkut'lu Stuttgart Avrupa Ligi vizesi alacak.

Alman basınına konuşan Tayfun Korkut, Avrupa Ligi şansı ile ilgili rahat ve stressiz olduğunu belirtip, "Kupa finalini bir bardak kırmızı şarap eşliğinde televizyondan izleyeceğim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Alman basınında Tayfun Korkut'un gösterdiği performansla yılın en iyi teknik adamlarından biri olduğunu ifade edildi.

ALMANYA'DA AVRUPA'YA KİMLER GİTTİ?

Bundesliga'da sezonun bitişinin ardından Avrupa kupalarına gidecek takımlar da belli oldu.

Bayern Münih, Schalke, Hoffenheim ve Borussia Dortmund önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayı başardı.

Bayer Leverkusen ve RB Leipzig ise Avrupa Ligi'nde yer alacak takımlar oldu. Stuttgart ise Avrupa Ligi'ne gidebilmek için Bayern Münih'in, Almanya Federasyon Kupası finalini kazanmasını bekleyecek.