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Tayfun Korkut, Stuttgart'ın başına geçti

Bundesliga takımlarından Stuttgart, Türk teknik direktör Tayfun Korkut ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Tayfun Korkut, Stuttgart'ın başına geçti
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Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu.

SEZON SONUNA KADAR ÇALIŞTIRACAK

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart, Türk teknik adamla sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.

ALMANYA'DA 4. TAKIMINI ÇALIŞTIRACAK

43 yaşındaki teknik direktör, Almanya'da 4. takımını çalıştıracak. Korkut, daha önceden Hannover 96, Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'in başına geçmişti.

Stuttgart, Bundesliga'da 20 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme potasının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor.

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