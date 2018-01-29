Tayfun Korkut, Stuttgart'ın başına geçti

Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu.
SEZON SONUNA KADAR ÇALIŞTIRACAK
Ligde kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart, Türk teknik adamla sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.
ALMANYA'DA 4. TAKIMINI ÇALIŞTIRACAK
43 yaşındaki teknik direktör, Almanya'da 4. takımını çalıştıracak. Korkut, daha önceden Hannover 96, Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'in başına geçmişti.
Stuttgart, Bundesliga'da 20 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme potasının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor.