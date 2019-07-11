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Tayfur Havutçu Milli Takım'daki görevinden istifa etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu, ailevi sebeplerden ötürü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tayfur Havutçu Milli Takım'daki görevinden istifa etti
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Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Tayfur Havutçu, Milli Takım'da yürüttüğü Şenol Güneş'in yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

"AİLEVİ SEBEPLER"

NTV'ye konuşan Tayfur Havutçu, ayrılık sebebinin ailevi konular olduğunu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in, kendisine kalması yönünde istekte bulunduğunu belirtti.

Havutçu, "Şenol Güneş hocama teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koyup benimle devam etmek istedi. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

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