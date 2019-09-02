Taylan Antalyalı Galatasaray'da

Transferin son günlerinde hareketli saatler geçiren Galatasaray, bir yerli futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılılar, BB Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e gitmek istediğini iletirken, Üneş ise oyuncunun önünü açacağını ve ona engel olmayacaklarını söylemişti.

Taylan Antalyalı, Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti ve sarı kırmızılı kulüple anlaştı.

G.SARAY İÇİN ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Oyuncunun Galatasaray forması giymek için Erzurumspor kulübündeki 450 bin TL'lik alacağından vazgeçti.

Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon Erzurumspor formasıyla çıktığı 31 Süper Lig maçında 6 gol attı ve 3 asistlik bir performans bir ortaya koymuştu.