Taylan Antalyalı performansıyla göz doldurdu

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı ön plana çıkan isim oldu.

Maç boyunca harika bir futbol ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcu, atılan ilk golde penaltıyı yaptıran isim olurken, iki kez de fileleri havalandırdı.

"YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

İlk defa bir lig maçına 11'de başlayan Taylan, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Yıllardır bekliyordum bu anı. Takım olarak iyi mücadele ettik bugün. Takım olarak çok iyi mücadele ettik, ağır bir zemin vardı ama çok iyi oynayıp galip geldik" dedi.