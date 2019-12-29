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Taylan Antalyalı performansıyla göz doldurdu

Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayan Taylan Antalyalı, attığı 2 gol ve ortaya koyduğu futbolla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

| Haber Merkezi
Taylan Antalyalı performansıyla göz doldurdu
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Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı ön plana çıkan isim oldu.

Maç boyunca harika bir futbol ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcu, atılan ilk golde penaltıyı yaptıran isim olurken, iki kez de fileleri havalandırdı.

"YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

İlk defa bir lig maçına 11'de başlayan Taylan, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Yıllardır bekliyordum bu anı. Takım olarak iyi mücadele ettik bugün. Takım olarak çok iyi mücadele ettik, ağır bir zemin vardı ama çok iyi oynayıp galip geldik" dedi.

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