Taylan şansını kullanamıyor

Ligde ilk yarı biterken Antalyaspor maçında golünü atan ve çok iyi bir performans ortaya koyan Taylan Antalyalı, sezonun ikinci yarısında bir türlü bekleneni veremedi.
Fatih hocanın, özellikle Alanya ile oynanan kupa maçında Taylan'ın performansı karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor.
Öte yandan gribal enfeksiyon nedeniyle Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Martin Linnes'in tedavisi sürüyor.
Sağlık ekibi, Saracchi'nin de durumunun belirsizliği nedeniyle, Norveçli futbolcuyu Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor.