Tayland yine fark yedi

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 10. gününde, F grubundaki ikinci karşılaşmalar tamamlandı.

Tayland'ı 5-1 yenen İsveç ve Şili'yi 3-0 mağlup eden ABD, 6'şar puana ulaşarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

YİNE ÖZÜR DİLEDİLER

İlk maçında ABD'ye 13-0 yenilen Tayland, karşılaşmanın ardından taraftarından özür dilemişti.

Bu kez İsveç'le karşı karşıya gelen Tayland, sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılınca turnuvaya veda etti. Futbolcular yine tribünlere giderek taraftarından af diledi.