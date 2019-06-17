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Tayland yine fark yedi

Kadınlar Dünya Kupası ilk maçında ABD'ye 13-0 yenilen Tayland, İsveç karşılaşmasından da beklediği sonucu alamadı.

| Haber Merkezi
Tayland yine fark yedi
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Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 10. gününde, F grubundaki ikinci karşılaşmalar tamamlandı.

Tayland'ı 5-1 yenen İsveç ve Şili'yi 3-0 mağlup eden ABD, 6'şar puana ulaşarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

YİNE ÖZÜR DİLEDİLER

İlk maçında ABD'ye 13-0 yenilen Tayland, karşılaşmanın ardından taraftarından özür dilemişti.

Bu kez İsveç'le karşı karşıya gelen Tayland, sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılınca turnuvaya veda etti. Futbolcular yine tribünlere giderek taraftarından af diledi.

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