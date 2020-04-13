Koronavirüs pandemi, tüm dünyada spor organizasyonlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Avrupa'nın neredeyse tamamı ligleri askıya alırken, Şampiyonlar Ligi, NBA, EURO 2020, Tokyo 2020 Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlar da ertelenmişti. Ancak Tayvan'da koronavirüse ilginç bir önlem alındı.

TARAFTARLARIN YERİNİ ROBOTLAR ALDI

Ülkede koronavirüse rağmen pro beyzbol sezonuna devam edildi. Ancak salgın nedeniyle taraftarların maçlara girmesine izin verilmiyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan ülkede kalabalık yerlerde toplanmak da yasak.

Tayvanlı organizatörler ise çareyi robotlar ve karton mankenlerde buldu. Taraftarların alınmadığı maç öncesi robotlar davul çalarken daha önce eşi benzeri görülmemiş ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Tayvan'da koronavirüse robot önlemi alındı - İZLE

PONPON KIZLAR DA YERİNİ ALDI

Taraftarın yasak olduğu stadyumda ponpon kızlar da yerini aldı. Dansçıların, maskelerinde yer alan 'gülme işareti' de dikkatlerden kaçmadı.