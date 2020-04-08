TBF: Sözleşmeler sezon sonuna kadar uzatıldı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de liglerin askıya alındığı açıklanmıştı.

Sözleşmeleri bu sezon bitecek olan oyuncu ve antrenörlerle ilgili ne olacağı merak konusu olurken, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) konuyla ilgili açıklama geldi.

SÖZLEŞMELER UZATILDI

TBF, antrenör ve oyuncu sözleşmelerinin sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Antrenör ve oyuncu sözleşmeleri sezon bitimine kadar uzatıldı. 30 Nisan'da devlet kurumlarımızın kararları ve kulüplerimizin de taleplerini dikkate alarak durumu yeniden değerlendireceğiz.''