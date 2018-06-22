TBF yabancı sayısını düşürdü

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak yabancı oyuncu sayısıyla ilgili değişiklik yaptı. Mevcut dönemde uygulanan altı yabancı oyuncu sayısının, 2018-2019 sezonu ile birlikte beşe indirilmesine karar verdi.

TÜRK SPORCULAR OYNAMA FIRSATI BULUR

Türk oyuncuların daha fazla süre almalarını istediklerin için bu değişikliği yaptıklarını ifade eden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk sporcularımızın takımlarında daha çok oynama fırsatı bulmaları çok önemli. Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bizleri her zaman gururlandıran, Ay-yıldızlı Milli Takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.