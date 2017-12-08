TBF'den Trabzonspor'a ağır fatura

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe Doğuş maçında yaşanan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

2 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VERİLDİ

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, yaşanan olaylar nedeniyle uzun süre duran ve seyircisiz devam eden karşılaşmayla ilgili bordo-mavili takıma farklı gerekçelerle 2 resmi maçı seyircisiz oynama ve toplamda 150 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu'na 102 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 112 bin 500 lira para cezası kestiği kaydedildi. Disiplin kurulunun, Trabzonspor Basketbol Kulübü Yöneticisi Nazif Çakıroğlu'na da 120 gün hak mahrumiyeti ve 130 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Bordo-mavili basketbolculardan Christopher Ewaoche Obekpa'ya rakip takım oyuncusuna yönelik saldırısı nedeniyle 50 bin lira para cezası veren kurulun, Alper Saruhan'a ise 15 bin lira para cezası kestiği belirtildi. TBF Disiplin Kurulunun ayrıca Beşiktaş Sompo Japan'ı da Banvit maçındaki ihlallerden dolayı toplamda 47 bin 500 lira ile cezalandırdığı vurgulandı.