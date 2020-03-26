Tedesco: Fatih Terim'den çok etkilenmiştim

Domenico Tedesco, Fatih Terim hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Tedesco, Terim ile ilgili, "Fiorentina her zaman sevdiğim bir takımdı ama her şey geçtiğimiz sezon Fatih Terim hakkında sorulan soruyla başladı." dedi.

Alman asıllı İtalyan teknik adam, "Fatih Terim'in Fiorentina'sından nasıl etkilendiğimi anlatmıştım." ifadelerini kullandı.

"TERİM HARİKA BİR KARAKTER"

Tedesco tüm bu açıklamalarına rağmen Fiorentina taraftarı olmadığını belirterek, "Fatih Terim'den öylesine etkilenmiştim ki Fiorentina adeta harikaydı. Ayrıca Terim harika bir karakter. Ama bu Fiorentina taraftarı olduğum anlamına gelmiyor." dedi.

Geçtiğimiz sezon Alman ekibini çalıştıran Tedesco, Galatasaray-Schalke 04 maçlarında tecrübeli teknik adama karşı rakip olmuştu.