Tek başına Real'i yakaladı

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Lionel Messi, bu sezon ligde gösterdiği performansla istatistiksel olarak Real Madrid'i yakaladı.

26 GOLE DİREKT KATKI

18 haftası geride kalan ligde şu ana kadar 16 gol atıp 10 da asist yapan Arjantinli yıldız, 50 gol atan takımının tam 26 golüne direkt etki etti. Sezon başında Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a satışı sonrasında hücum anlamında eleştirilerin odağında olan Real Madrid ise takım halinde Messi ile aynı sayıda 26 gol atabildi.

Lider Barcelona'nın 10 puan gerisinde kalan Real Madrid, +30 averaja sahip olan ezeli rakibine karşılık sahip olduğu +3 averajla mücadele ediyor.

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