1 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız 3. oldu Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 76-65 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

2 Süper Lig'de en çok kazanan 10 futbolcu Yeni transferlerin ardından Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular listesi değişti. 5 milyon euro maaş alan Falcao 1. sırada yer alıyor.

3 Beşiktaş Park'ın zemini neden düzelmiyor Beşiktaş Park'ın zemini hakkında konuşan yönetici Ahmet Kavalcı, "Sezon başlamadan önce bakıma almıştık. Ancak denize yakın olduğu için aşırı nemden ötürü bir türlü düzelmedi" dedi.

4 Mehmet Ekici ocak ayını bekliyor Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcu Mehmet Ekici, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı planlıyor.

5 Adil Rami, Fenerbahçe yönetimine söz verdi Pamela Anderson'la yaşadığı ilişki nedeniyle spordan çok magazin basınınında yer alan Adil Rami, ABD'li modelden ayrıldığını ve bundan sonra sadece futbola konsantre olacağına söyledi.

6 Gençlerbirliği Taylan transferinin peşini bırakmıyor Taylan Antalyalı'yı bonservis bedeli ödemeden transfer eden G.Saray'ın imza parası olarak oyuncuya 4 milyon TL ödendiğini açıklaması, Gençlerbirliği Kulübü'nü harekete geçirdi.

7 Emre doğum gününde 100. maçına çıktı A Milli Takım'ın tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, Andorra karşısında 100. kez milli formayı giydi. Emre, ortaya koyduğu performansla yine klasını gösterdi.

8 Khabib Nurmagomedov namağlup unvanını korudu 9 aylık cezası sona eren Khabib Nurmagomedov, üçüncü rauntta Dustin Poirier'i 'submission' ile alt ederek hafif sıklette kemerini korudu.

9 Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var Attığı golle A Milli Takım'a 3 puanı kazandıran isim olan Ozan Tufan, değiştiğini söyledi. Milli futbolcu, "İnşallah her şey daha iyi olacak" dedi.